Доля РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+ в 1 млн б/с составит 200 тыс. б/с - Новак

Доля России в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК в 1 млн баррелей в сутки может составить около 200 тыс. б/с, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в свою очередь отметил, что "общее повышение добычи странами ОПЕК+ будет ближе к 1 млн б/с, чем к 600 тыс. б/с". При этом ранее он отмечал, что фактическая добыча стран ОПЕК в общем повышении на 1 млн б/с может составить около 600 тыс. б/с.