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ТЭК 23.06.2018 18:55

Доля РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+ в 1 млн б/с составит 200 тыс. б/с - Новак

Доля России в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК в 1 млн баррелей в сутки может составить около 200 тыс. б/с, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в свою очередь отметил, что "общее повышение добычи странами ОПЕК+ будет ближе к 1 млн б/с, чем к 600 тыс. б/с". При этом ранее он отмечал, что фактическая добыча стран ОПЕК в общем повышении на 1 млн б/с может составить около 600 тыс. б/с.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ДОЛЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]