Американские власти вернули свыше 500 детей мигрантов родителям

Управление таможенной и пограничной охраны США вернуло 522 детей мигрантов родителям, сообщил департамент национальной безопасности страны.

В сообщении, опубликованном на сайте департамента, отмечается, что еще 16 детей вернут родителям в течение суток.

Ведомство пояснило, что дети будут находиться отдельно от взрослых в том случае, если не будет доказана их родственная связь, если взрослые представляют угрозу безопасности детей или если взрослый иностранец является преступником.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым предусмотрено прекращение практики разделения семей нелегальных иммигрантов, которые пребывают в страну.

В США и за их пределами поднялась волна критики политики "нулевой терпимости" в отношении нелегальных иммигрантов, прибывающих в США. В то время как взрослых иммигрантов задерживают и проводят в отношении них следственные мероприятия из-за незаконного пересечения границы, детей забирают от родителей.