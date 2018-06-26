Замминистра иностранных дел Азербайджана едет в Армению на заседание глав МИД стран-участниц ОЧЭС

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев примет участие на 38 заседании глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Ереване, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«На основе ротации в алфавитном порядке председательство в ОЧЭС переходит Азербайджану. М.Мамедгулиев посетит Армению с целью принятия председательства»,- говорится в сообщении.
Заседание глав МИД стран-участниц ОЧЭС состоится 27 июня.
Ф.Исазаде
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