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Внешняя политика 26.06.2018 17:36

Замминистра иностранных дел Азербайджана едет в Армению на заседание глав МИД стран-участниц ОЧЭС

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев примет участие на 38 заседании глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Ереване, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«На основе ротации в алфавитном порядке председательство в ОЧЭС переходит Азербайджану. М.Мамедгулиев посетит Армению с целью принятия председательства»,- говорится в сообщении.

Заседание глав МИД стран-участниц ОЧЭС состоится 27 июня.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]