Замминистра иностранных дел Азербайджана едет в Армению на заседание глав МИД стран-участниц ОЧЭС

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев примет участие на 38 заседании глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Ереване, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«На основе ротации в алфавитном порядке председательство в ОЧЭС переходит Азербайджану. М.Мамедгулиев посетит Армению с целью принятия председательства»,- говорится в сообщении.

Заседание глав МИД стран-участниц ОЧЭС состоится 27 июня.

Ф.Исазаде