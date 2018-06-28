Президент Финляндии надеется, что Трамп и Путин обсудят контроль над вооружениями и вопросы разоружения

Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил надежду, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите в Хельсинки 16 июня будут, в том числе, вести разговор о контроле над вооружениями.
"Повестка встречи президентов Трампа и Путина будет определена в течение следующих двух недель, но они, конечно, обсудят всю международную ситуацию и, хотелось бы надеяться, контроль над вооружениями и вопросы разоружения", - говорится в заявлении президента.
"Даже небольшие шаги для сокращения напряженности будут в интересах всех", - отмечается в заявлении.
Ранее пресс-служба Кремля и Белый дом сообщили, что встреча Д.Трампа и В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии.
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