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ТЭК 29.06.2018 09:40

Нефть Brent почти стабильна у $77,8, WTI слабо дешевеет

Нефть в пятницу сдержанно дешевеет, но завершает неделю и квартал значительным ростом из-за опасений перебоев в поставках из Ирана, Ливии и ряда других стран на мировой рынок.

Цена марки WTI увеличивается уже четвертый квартал подряд, что является самым длительным периодом роста с 2010 года. В апреле-июне WTI прибавила 13%, а Brent - 10,7%. Повышение нефтяных цен по итогам текущего месяца, скорее всего, будет самым значительным с июня 2008 года.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 29 июня снизилась на $0,08 (0,10%) - до $77,77 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу опустилась на $0,33 (0,45%) - до $73,12 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent поднялась на $0,23 (0,3%), до $77,85 за баррель, а WTI - на $0,69 (1%), до $73,45 за баррель, максимума с ноября 2014 года.

"Рынок заворожен широким распространением перебоев в поставках - от Ирана и Ливии до Канады, а также резким сокращением запасов в США", - отмечает аналитик сырьевого сектора из KB Securities Co. Лим Чжэкын.

Министерство нефти Индии в четверг поручило НПЗ рассмотреть другие источники поставок нефти на случай прекращения импорта из Ирана. США потребовали к началу ноября свернуть все закупки нефти у Ирана. Индия пока не приняла окончательное решение, но сокращение импорта из Ирана до нуля не является целесообразным вариантом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя индийского нефтяного ведомства.

По его словам, Индия легко найдет замену иранской нефти, но в силу ряда причин экономические условия таких поставок могут оказаться не слишком благоприятными и отрицательно повлиять на рентабельность нефтепереработки.

Британский профсоюз Unite проголосовал за проведение забастовки в июле на трех платформах Total в Северном море (Alwin, Dunbaar и Elgin) из-за спора об оплате труда и рабочем времени. Добыча нефти и газа на них может быть приостановлена, если профсоюз и компания не достигнут соглашения.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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