Пашинян заявил о заинтересованности Армении в крепких и динамично развивающихся отношениях с РФ

Армения намерена укреплять связи с Россией, заявил премьер республики Никол Пашинян.

"Мы заинтересованы в крепких и динамично развивающихся отношениях с Россией. Наша цель в укреплении двусторонних связей и более тесных отношениях", - сказал Н.Пашинян на встрече с министром культуры России, руководителем российской делегации на седьмом армяно-российском межрегиональном форуме Владимиром Мединским.

Как сообщает пресс-служба правительства, со своей стороны В.Мединский предложил рассмотреть возможность создания союза, направленного на стимулирование бизнес-связей между регионами двух стран. Он также указал на важность сотрудничества в сфере информационных технологий и кинопроизводства.

Н.Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано как в развитии межрегиональных экономических отношений, так и стимулировании кинопроизводства и расширении сотрудничества в сфере культуры.

Глава правительства также заявил, что в 2018 году объемы экспорта из Армении в Россию динамично растут.