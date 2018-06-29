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Регион 29.06.2018 17:52

Пашинян заявил о заинтересованности Армении в крепких и динамично развивающихся отношениях с РФ

Армения намерена укреплять связи с Россией, заявил премьер республики Никол Пашинян.

"Мы заинтересованы в крепких и динамично развивающихся отношениях с Россией. Наша цель в укреплении двусторонних связей и более тесных отношениях", - сказал Н.Пашинян на встрече с министром культуры России, руководителем российской делегации на седьмом армяно-российском межрегиональном форуме Владимиром Мединским.

Как сообщает пресс-служба правительства, со своей стороны В.Мединский предложил рассмотреть возможность создания союза, направленного на стимулирование бизнес-связей между регионами двух стран. Он также указал на важность сотрудничества в сфере информационных технологий и кинопроизводства.

Н.Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано как в развитии межрегиональных экономических отношений, так и стимулировании кинопроизводства и расширении сотрудничества в сфере культуры.

Глава правительства также заявил, что в 2018 году объемы экспорта из Армении в Россию динамично растут.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]