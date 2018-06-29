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ТЭК 29.06.2018 19:46

Нефть активно дорожает в пятницу и завершает неделю ростом, Brent превысила $79 за баррель

Нефтяной рынок демонстрирует активный рост в пятницу на опасениях проблем с предложением, завершая в плюсе неделю, месяц, квартал и полугодие.

Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 МСК 29 июня выросла на $1,62 (2,08%) - до $79,47 за баррель.

WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $0,85 (1,16%) - до $74,30 за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене на 5,2%. Рост с начала месяца составляет 2%, с начала квартала - 16%, с начала года - 22%.

Тем временем WTI на этой неделе подскочила в цене на 8,3%. В июне контракт подорожал на 11%, во втором квартале - на 16%, в первом полугодии 2018 года - на 25%.

На этой неделе инвесторы получили массу поводов для беспокойства за предложение нефти на мировом рынке.

В частности, в Ливии, где фактически функционируют два правительства, разгорается борьба за экспортные нефтяные терминалы, и на фоне этих проблем объем добычи нефти упал примерно на 450 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, США ужесточили свою позицию по Ирану, потребовав от других стран сократить закупки нефти у страны до нуля к началу ноября. Сейчас Иран экспортирует порядка 2,4 млн баррелей в сутки. Страны оценивают это требование. Так, министерство нефти Индии в четверг поручило НПЗ рассмотреть другие источники поставок нефти на случай прекращения импорта из Ирана.

Наконец, в Канаде прекратило работу нефтедобывающее предприятие компании Syncrude Canada, которое добывало около 360 тыс. баррелей нефти в сутки из нефтеносных песков в штате Альберта. На предприятии случилась авария на трансформаторе, и оно будет закрыто как минимум до конца июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]