Нефть активно дорожает в пятницу и завершает неделю ростом, Brent превысила $79 за баррель

Нефтяной рынок демонстрирует активный рост в пятницу на опасениях проблем с предложением, завершая в плюсе неделю, месяц, квартал и полугодие.
Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 МСК 29 июня выросла на $1,62 (2,08%) - до $79,47 за баррель.
WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $0,85 (1,16%) - до $74,30 за баррель.
С начала недели Brent выросла в цене на 5,2%. Рост с начала месяца составляет 2%, с начала квартала - 16%, с начала года - 22%.
Тем временем WTI на этой неделе подскочила в цене на 8,3%. В июне контракт подорожал на 11%, во втором квартале - на 16%, в первом полугодии 2018 года - на 25%.
На этой неделе инвесторы получили массу поводов для беспокойства за предложение нефти на мировом рынке.
В частности, в Ливии, где фактически функционируют два правительства, разгорается борьба за экспортные нефтяные терминалы, и на фоне этих проблем объем добычи нефти упал примерно на 450 тыс. баррелей в сутки.
Кроме того, США ужесточили свою позицию по Ирану, потребовав от других стран сократить закупки нефти у страны до нуля к началу ноября. Сейчас Иран экспортирует порядка 2,4 млн баррелей в сутки. Страны оценивают это требование. Так, министерство нефти Индии в четверг поручило НПЗ рассмотреть другие источники поставок нефти на случай прекращения импорта из Ирана.
Наконец, в Канаде прекратило работу нефтедобывающее предприятие компании Syncrude Canada, которое добывало около 360 тыс. баррелей нефти в сутки из нефтеносных песков в штате Альберта. На предприятии случилась авария на трансформаторе, и оно будет закрыто как минимум до конца июля.
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