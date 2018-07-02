Еврокомиссия дала Польше месяц, чтобы отреагировать на претензии в рамках процедуры о нарушении законодательства ЕС

Еврокомиссия запустила процедуру о нарушении законодательства ЕС Польшей в связи с национальным законом о Конституционном суде, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"У польского правительства есть месяц, чтобы на это отреагировать", - объявил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что этот закон уже был предметом дискуссии в контексте диалога о правовом государстве между Еврокомиссией и польскими властями. "Но мы испытываем чувство, что этот специальный закон не стал объектом достаточно углубленных дебатов. Достигнутый прогресс недостаточен, и, учитывая новый пенсионный режим для судей этого суда, комиссия решила срочно запустить процедуру о нарушении (законодательства ЕС - ИФ)", - сказал М.Схинас.

При этом он отметил, что тем временем Еврокомиссия остается готовой продолжать диалог с Польшей, и это в Брюсселе считают предпочтительным решением, чтобы "положить конец системным угрозам правовому государству в Польше".

В ответ на вопрос, почему Еврокомиссия столь затянула с реакцией на проблему судей Конституционного суда, дождавшись крайнего срока, когда судьи могут быть выведены на пенсию, представитель ЕК повторил, что Брюссель предпочитал вести политический диалог по вопросам правового государства. Но учитывая, что меры польского правительства вступают в силу уже 3 июля, и в то же время нет никаких действий со стороны Варшавы, чтобы остановить этот процесс, была предпринята срочная процедура о нарушении в связи с данной реформой польской судебной системы, объяснил М.Схинас.

По его словам, Польше дан только месяц, потому что вопрос не нов, и давно обсуждается с польским правительством. В том числе, обстоятельная дискуссия по этому поводу состоялась во время слушаний польских властей на заседании Совета ЕС по общим вопросам 26 июня в Люксембурге. И, кроме того, эта проблема требует срочного урегулирования.

Отвечая на вопрос, каков смысл "срочной процедуры" в целый месяц, если решение польских властей вступает в силу уже во вторник, пресс-секретарь заявил: "Мы по-прежнему надеемся, что польские власти смогут пересмотреть вступление в силу этого решения. А если нет, то путем структурированного процесса, который начинаем и в котором еще есть возможность для диалога, мы по-прежнему надеемся исправить ситуацию. И если этого не произойдет, то уже Суд Европейского союза выскажется по этому случаю, и это будет происходить параллельно с процедурой по статье 7 параграф 1 (Договора о Европейском союзе - ИФ), за которую отвечает председательство ЕС".

Как сообщалось, 26 июня в Люксембурге на заседании Совета ЕС по общим вопросам состоялись слушания Польши в рамках статьи 7 параграфа 1 Договора о Европейском союзе.

"(Евро)комиссия остается убеждена в необходимости найти решение путем диалога. Я в распоряжении польских властей, чтобы продолжать этот диалог. Сегодня мы не констатировали нового шага вперед со стороны польского правительства. Не было признаков намерения Польши идти дальше того, что она уже сделала, но я остаюсь в распоряжении Польши, чтобы найти решение, и комиссия продолжит работать в этом направлении", - заявил на пресс-конференции после заседания Совета ЕС первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В тот день на вопрос, будет ли Еврокомиссия после этого слушания в Совете ЕС предпринимать очередную процедуру о нарушении Польшей законодательства Евросоюза в связи с ситуацией вокруг судей Конституционного суда, зампред ЕК ответил: "У комиссии всегда есть возможность запуска процедур о нарушении, если мы считаем, что это необходимо. В случае Польши мы еще не приняли решения и продолжим изучать досье".