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Регион 03.07.2018 18:02

Армения стремится к расширению торгово-экономических отношений с США - Пашинян

Армения готова придать новый импульс отношениям с США, заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Правительство Армении считает важным активный диалог и сотрудничество с США во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Готовы совместными усилиями придать новый импульс взаимодействию, в том числе, с целью расширения торгово-экономических отношений", - сказал Н.Пашинян на встрече с послом США в Ереване Ричардом Милсом.

Премьер Армении посетил во вторник американское посольство в связи с Днем независимости США, отмечаемым 4 июля.

Как сообщает пресс-служба правительства, Н.Пашинян и Р.Милс обсудили вопросы укрепления демократии в Армении, защиты прав человека, борьбу с коррупцией и развитие гражданского общества.

Р.Милс заявил, что США готовы к тесному сотрудничеству с Арменией и предоставлению необходимой консультативной, технической и финансовой помощи.

"Армения - хороший друг и партнер США, и я ожидаю продолжительного сотрудничества в духе наших общих демократических ценностей", - отметил американский дипломат.

На встрече также обсуждались вопросы карабахского урегулирования и привлечения американских инвестиций, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]