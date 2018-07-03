Армения стремится к расширению торгово-экономических отношений с США - Пашинян

Армения готова придать новый импульс отношениям с США, заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Правительство Армении считает важным активный диалог и сотрудничество с США во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Готовы совместными усилиями придать новый импульс взаимодействию, в том числе, с целью расширения торгово-экономических отношений", - сказал Н.Пашинян на встрече с послом США в Ереване Ричардом Милсом.

Премьер Армении посетил во вторник американское посольство в связи с Днем независимости США, отмечаемым 4 июля.

Как сообщает пресс-служба правительства, Н.Пашинян и Р.Милс обсудили вопросы укрепления демократии в Армении, защиты прав человека, борьбу с коррупцией и развитие гражданского общества.

Р.Милс заявил, что США готовы к тесному сотрудничеству с Арменией и предоставлению необходимой консультативной, технической и финансовой помощи.

"Армения - хороший друг и партнер США, и я ожидаю продолжительного сотрудничества в духе наших общих демократических ценностей", - отметил американский дипломат.

На встрече также обсуждались вопросы карабахского урегулирования и привлечения американских инвестиций, сообщили в пресс-службе правительства Армении.