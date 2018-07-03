Новая авария в энергосистеме Азербайджана

Вновь возникли проблемы с обеспечением электроэнергией городов и районов Азербайджана.

«Вновь возникли проблемы с обеспечением электроэнергией городов и районов Азербайджана, но проблема в данном случае не в Мингечевире. В настоящее время ведется расследования по выяснению причин новой аварии»,- сообщил «Интерфакс-Азербайджан» руководитель отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции.

По данным Минэнерго эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Ситуация находится под контролем президента Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Б.Рустамбеков