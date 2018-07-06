ВС Азербайджана в ходе широкомасштабных учений отработали наступление ночью – глава Минобороны

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов положительно оценил действия Вооруженных сил страны в ходе широкомасштабных учений 2-6 июля.
"Под руководством З.Гасанова и с участием руководства министерства, командиров и начальников штабов объединений и соединений, в том числе ответственных офицеров, проведено служебное совещание по итогам широкомасштабных учений", - отмечается в сообщении Минобороны.
Проанализировав итоги учений, которые были проведены на различных полигонах и учебных точках в дневное и ночное время суток, З.Гасанов отметил, что войска, "скрытно сосредоточившись по основным направлениям, ночью успешно провели широкомасштабные наступательные операции".
Министр обороны отметил, что в ходе учений оперативная подготовка органов управления и войск была усовершенствована и поднята на новый уровень, штабы полностью выполнили поставленные задачи.
"Подчеркнув важность проведения этих учений, министр сообщил о задачах, возложенных Верховным Главнокомандующим на азербайджанскую армию", - подчеркивает оборонное ведомство.
Как сообщалось ранее, ВС Азербайджана 2-6 июля провели учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.
К учениям были привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.
В ходе учений выполнялись "задачи по ведению различных видов войсковых операций. В частности, отрабатывалось нанесение условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и БПЛА, а также проведение широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.
На учениях, которые прошли в сложных условиях сильно пересеченной местности, горного рельефа и насыщенной радиоэлектронной обстановки, отрабатывались тактические эпизоды по взаимодействию соединений и воинских частей, управлению войсками и огневыми средствами, а также предотвращению различных диверсионных действий условного противника.
В ходе учений на различных полигонах проводились боевые стрельбы с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии.
А.Азизов
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