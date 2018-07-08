Помпео пообещал сохранения санкций США в отношении КНДР до полной денуклеаризации

Санкционный режим в отношении Северной Кореи со стороны США будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, поддающуюся проверке, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Санкции будут сохраняться до тех пор, пока не произойдет окончательная, полностью поддающаяся проверке денуклеаризация, как было согласовано с председателем Ким Чен Ыном", - цитирует воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" заявление М.Помпео по итогам встречи с главами МИД Южной Кореи и Японии.

Госсекретарь США подчеркнул, что его двухдневные переговоры, прошедшие ранее в Пхеньяне, были продуктивными и велись в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по следующим шагам".

В то же время, М.Помпео прокомментировал недавнее заявление КНДР по мерам США по денуклеаризации Корейского полуострова, заявив, что требования США не являются "грабительскими".

"Если эти требования бандитские, то весь мир - грабитель", - сказал М.Помпео, обратив внимание, что аналогичных действий от КНДР по денуклеаризации ожидает Совбез ООН.

Ранее МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, Д.Трамп и Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.