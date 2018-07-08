Помпео пообещал сохранения санкций США в отношении КНДР до полной денуклеаризации

Санкционный режим в отношении Северной Кореи со стороны США будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, поддающуюся проверке, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Санкции будут сохраняться до тех пор, пока не произойдет окончательная, полностью поддающаяся проверке денуклеаризация, как было согласовано с председателем Ким Чен Ыном", - цитирует воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" заявление М.Помпео по итогам встречи с главами МИД Южной Кореи и Японии.
Госсекретарь США подчеркнул, что его двухдневные переговоры, прошедшие ранее в Пхеньяне, были продуктивными и велись в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по следующим шагам".
В то же время, М.Помпео прокомментировал недавнее заявление КНДР по мерам США по денуклеаризации Корейского полуострова, заявив, что требования США не являются "грабительскими".
"Если эти требования бандитские, то весь мир - грабитель", - сказал М.Помпео, обратив внимание, что аналогичных действий от КНДР по денуклеаризации ожидает Совбез ООН.
Ранее МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".
По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, Д.Трамп и Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.
Президент Алиев обсудил с правительством итоги социально-экономического развития Азербайджана за I-ое полугодие 2018 года
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 89 раз - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Россия до конца года проведут заседание МПК
«Азерэнержи» о причинах аварии в энергосистеме Азербайджана
Министр нефти Ирана счел "оскорблением" требования Трампа к странам-членам ОПЕК
Число погибших из-за ливней в Японии превысило 80 человек, порядка 60 пропали без вести
В Таиланде эвакуировали первых двух мальчиков, заблокированных в пещере - СМИ
Спасатели надеются эвакуировать первого из заблокированных в пещере детей вечером в воскресенье
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell выступила против незаконной деятельности в Нагорном Карабахе
Состоялось ежеквартальное заседание Отделения IADC по Каспийскому региону
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений