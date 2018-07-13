Профицит бюджета РФ в I полугодии составил 1,9% ВВП - Минфин

Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2018 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с профицитом 877,298 млрд рублей, или 1,9% ВВП, говорится в сообщении министерства.

Первичный профицит сложился на уровне 2,7% ВВП.

Объем ВВП в январе-июне составил 46 трлн 587,6 млрд рублей.

В январе-мае профицит бюджета оценивался Минфином в 458,9 млрд рублей, или 1,2% ВВП.

Доходы бюджета в первом полугодии составили 8 трлн 628,6 млрд рублей (нефтегазовые - 3 трлн 935 млрд рублей, ненефтегазовые - 4 трлн 693,6 млрд рублей), расходы - 7 трлн 751,3 млрд рублей.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета составило минус 923,56 млрд рублей и 46,262 млрд рублей соответственно.

Федеральная налоговая служба администрировала доходы на 5 трлн 492,6 млрд рублей, Федеральная таможенная служба - на 2 трлн 627,6 млрд рублей, другие федеральные органы - на 508,4 млрд рублей (21,2%).

Расходы на социальную политику исполнены в объеме 2 трлн 338,6 млрд рублей, на национальную оборону - 1 трлн 483,3 млрд рублей, на национальную безопасность - 859,8 млрд рублей, на национальную экономику - 823,7 млрд рублей, образование - 402,8 млрд рублей, здравоохранение - 225,4 млрд рублей.

На обслуживание государственного и муниципального долга в январе-июне было израсходовано 383,5 млрд рублей. Межбюджетные трансферты были осуществлены на сумму 444 млрд рублей.