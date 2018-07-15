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Дальнее зарубежье 15.07.2018 08:59

Трамп заявил о своем намерении баллотироваться в президенты США в 2020 г

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail заявил, что намерен в 2020 г. баллотироваться в президенты США.

"Я настроен на это решительно. Похоже, что этого хотят все", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в выборах в 2020 г.

На вопрос о том, видит ли он среди демократов кого-либо, кто мог бы составить ему конкуренцию, Д.Трамп ответил отрицательно.

"Нет. Я никого не вижу. Я знаю их всех и не вижу никого... У них нет правильного кандидата", - сказал Д.Трамп.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]