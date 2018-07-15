В Финляндии ко встрече Трампа и Путина выпустили специальное пиво

Финский пивоваренный завод Rock Paper Scissors выпустил ограниченную партию пива ко встрече президентов России и США, которая пройдет в понедельник в Хельсинки, сообщает в субботу информагентство Associated Press.
На этикетке изображены Дональд Трамп и Владимир Путин и надпись "Давай разберемся с этим, как взрослые".
Пиво было выпущено несколько дней назад партией в 10 тысяч бутылок, и его тут же раскупили. Несколько бутылок также отправили в посольства России и США в Хельсинки.
Владелец пивоварни в комментарии для AP сказал, что "пара хороших бутылок поможет в любых переговорах", особенно если за ними последует посещение финской сауны.
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