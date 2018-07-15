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Это интересно 15.07.2018 11:00

В Финляндии ко встрече Трампа и Путина выпустили специальное пиво

Финский пивоваренный завод Rock Paper Scissors выпустил ограниченную партию пива ко встрече президентов России и США, которая пройдет в понедельник в Хельсинки, сообщает в субботу информагентство Associated Press.

На этикетке изображены Дональд Трамп и Владимир Путин и надпись "Давай разберемся с этим, как взрослые".

Пиво было выпущено несколько дней назад партией в 10 тысяч бутылок, и его тут же раскупили. Несколько бутылок также отправили в посольства России и США в Хельсинки.

Владелец пивоварни в комментарии для AP сказал, что "пара хороших бутылок поможет в любых переговорах", особенно если за ними последует посещение финской сауны.

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Тэги: ТРАМП, ПУТИН, ХЕЛЬСИНКИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]