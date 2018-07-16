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Дальнее зарубежье 16.07.2018 18:59

Лондон в долгосрочной перспективе рассчитывает на конструктивные отношения с РФ - Мэй

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в понедельник в парламенте, что долгосрочная цель Лондона заключается в установлении конструктивных отношений с Москвой, передает телеканал "Скай-ньюс".

По словам Т.Мэй, в долгосрочной перспективе Великобритания будет стремиться к "конструктивным отношениям" с Россией.

Британский премьер, обращаясь к парламентариям, заявила, что нужно четко донести до России, в каких областях Москва должна изменить "свое поведение".

Также Т.Мэй отметила, что Великобритания поддерживает встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая проходит в Хельсинки в понедельник.

Однако она добавила, что Великобритания продолжит "сдерживать и противодействовать" попыткам России подорвать западные ценности.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]