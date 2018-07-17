Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9874 RUR   0.0272 GBR   2.2514 TRY   0.3502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.01 Brent   75.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 24° 34° 19 Июл 26° 35° 20 Июл 26° 34°

ТЭК 17.07.2018 09:34

Цены на нефть вернулись к разнонаправленным изменениям, Brent подорожала до $72,09 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник возобновили разнонаправленные изменения после обвала накануне, связанного с опасениями увеличения поставок на мировой рынок. В понедельник Brent завершила торги на самой низкой отметке с 17 апреля, WTI - на минимуме за три недели.

Во вторник положительное влияние на настроения инвесторов оказывают ожидания дальнейшего сокращения коммерческих запасов нефти в США, которые уже находятся на минимуме с 2015 года.

Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК подорожал на $0,25 (0,35%) - до $72,09 за баррель.

Котировка WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 2 цента (0,03%) - до $68,04 за баррель.

По итогам торгов в понедельник Brent потеряла $3,49 (4,63%) и опустилась до $71,84 за баррель, а WTI подешевела на $2,95 (4,15%) - до $68,06 за баррель.

Запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,05 млн баррелей после сокращения более чем на 12 млн баррелей неделей ранее, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

В Ливии возобновились ограничения добычи на крупнейшем нефтяном месторождении.

Вместе с тем инвесторов тревожат такие факторы, как увеличение экспорта нефти из Саудовской Аравии, потенциальное высвобождение части стратегического нефтяного резерва США и напряженность в торговых отношениях Вашингтона с другими странами.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, политические решения США подстегнут волатильность нефтяных цен. Brent будет оставаться в диапазоне $70-80 за баррель и попробует снова подняться выше $80 за баррель, но не в летние месяцы, а ближе к концу года. Из-за колебаний поставок из Ливии, Саудовской Аравии и Ирана мировой рынок в августе может столкнуться с избытком предложения нефти в размере 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), тогда как в июне фиксировался дефицит около 500 тыс. б/с, отмечают эксперты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть перешли к росту, но завершают неделю в минусе Нефть WTI готовится к максимальному за 5 месяцев недельному падению, Brent торгуется ниже $74,3 Нефть умеренно восстанавливается после обвала накануне, Brent торгуется у $74,5 за баррель Нефть дешевеет в среду после подъема накануне, цена Brent - $78,2 за баррель Цены на нефть продолжают подъем, Brent подорожала до $78,54 за баррель Нефть дорожает после падения по итогам прошлой недели, цена Brent выросла до $77,44 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]