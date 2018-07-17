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Происшествия 17.07.2018 14:45

Один человек погиб при взрыве газа в промзоне в Петербурге

Главное управление МЧС сообщает об одном погибшем при взрыве в промзоне на севере Петербурга.

По данным ведомства, во вторник в 12:39 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о происшествии по адресу: ул. Литовская, д. 11.

"По прибытии к месту происшествия первых пожарно-спасательных расчетов было установлено, что в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация емкости с пропаном (объем уточняется). В результате этого произошла вспышка без последующего горения. Погиб один человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся 34 человека и 10 единиц техники МЧС.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, на место происшествия выехали следователи-криминалисты.

"По предварительным данным, произошёл хлопок при заправке газового баллона. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших выясняется. Решается вопрос о возбуждено уголовного дела", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области во вторник, по предварительным данным, на севере города произошел взрыв газа.

"По предварительным данным, произошел взрыв газа при проведении технологических работ в промзоне на Литовской улице на территории бывшего трамвайного парка, где располагается предприятие, специализирующееся на заправке газовых баллонов. На месте работают полицейские, сведения о пострадавших уточняются", - сказал собеседник.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, взрыв прогремел на территории предприятия ООО "Автоген" на Литовской улице, 11. Предприятие специализируется на производстве и продаже технических газов в Петербурге и Ленинградской области.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]