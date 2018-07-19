Трамп раскритиковал решение ЕС оштрафовать Google на 4,34 млрд евро

ЕС злоупотребляет отношениями с США в сфере торговли, однако это продлится недолго, заявил в четверг президент США Дональд Трамп, комментируя штраф Евросоюза в отношении американской компании Google.

"Я же говорил! Европейский союз только что выписал штраф в пять миллиардов долларов на одну из наших замечательных компаний, Google", - написал президент в своем "Твиттере".

"Они (страны ЕС - ИФ) извлекают чрезмерную выгоду (при торговле с США - ИФ), но это долго не продлится", - добавил Д.Трамп.

Накануне Европейская комиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро в рамках самого важного из трех антимонопольных расследований в отношении компании - по обвинениям в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств.

"С 2011 года Google незаконным образом ограничивала работу производителей устройств на ОС Android и операторов мобильных сетей, чтобы закрепить доминирующее положение на рынке интернет-поиска", - говорилось в сообщении ЕК.

При этом западные СМИ отметили, что сумма штрафа является новым мировым рекордом для антимонопольных разбирательств.