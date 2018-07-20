Путин заявил, что ни один из вариантов повышения пенсионного возраста ему не по душе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, как и членам правительства.

"Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет", - сказал В.Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе.

Он подчеркнул, что предлагались разные варианты. "И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", - сказал В.Путин.

В.Путин с пониманием отнесся к тому, что большинству граждан не нравятся изменения.

"Почему? Да потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан. Имея в виду, что человек вот планировал выйти на пенсию, или отдохнуть уже выйти на пенсию, или продолжить трудовую деятельность, получить какие-то дополнительные доходы, а если это не состоится, то тогда люди, конечно, ничего хорошего в этом не видят. Но и действительно это так и есть", - сказал глава государства.

При этом он призвал основываться не на эмоциях, а на реальных оценках экономики и социальной сферы, а также перспективах их развития.