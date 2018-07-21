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Дальнее зарубежье 21.07.2018 18:32

Верховный лидер Ирана заявляет, что в переговорах с США нет пользы

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что вести переговоры с США бесполезно, передает в субботу агентство "Мехр".

"На слово и даже на подпись США нельзя полагаться, поэтому переговоры с США бесполезны", - сказал аятолла А.Хаменеи.

"Полагать, что проблемы страны могут быть решены при помощи переговоров или отношений с США - это явная ошибка", - отметил верховный лидер Ирана.

Такое заявление аятолла А.Хаменеи сделал в ходе встречи с иранскими дипломатами.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

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Тэги: ИРАН, США, ЛИДЕР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]