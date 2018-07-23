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23.07.2018 17:01

В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации

Правительство Азербайджана составило список населенных пунктов, газификация которых считается нецелесообразной.

Такие данные приводится в мониторинге реализации в 2017 году «Стратегической дорожной карты по развитию в Азербайджане коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, воды и газа)».

"В рамках реализации дорожной карты определены населенные пункты, газификация которых считается неэффективной и составлен соответствующий список. Всего, в этом список включены 671 населенный пункт сельского и поселкового типа в 31 районе, 32,236 тыс. частных хозяйств. В то же время разработана методика расчета объемов газа, не поддающихся измерению с помощью счетчика», - отмечается в документе.

По данным мониторинга, для анализа эффективности газификации удаленных населенных пунктов и использования в этой местности альтернативных источников электроэнергии изучался опыт Беларуси.

Кроме того, в рамках реализации дорожной карты проанализировано текущее состояние газовой сети Азербайджана и потери газа, подготовлен план развития для сведения этих потерь к минимуму.

«Также проведены расчеты инвестиций, требуемых для коренной реконструкции системы газоснабжения в Баку и регионах. Работы будут разделены на два проекта, первых из которых будет проведен в столице, второй – в 22 городах и районных центрах Азербайджана, где наблюдается самый высокий уровень потерь газа. Кроме того, подготовлен список населенных пунктов в Азербайджане, газификация которых признана целесообразной и рассчитан объем инвестиций на эти цели», - отмечается в документе.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗИФИКАЦИЯ, РАЙОНЫ, СПИСОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]