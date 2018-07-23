В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации

Правительство Азербайджана составило список населенных пунктов, газификация которых считается нецелесообразной.

Такие данные приводится в мониторинге реализации в 2017 году «Стратегической дорожной карты по развитию в Азербайджане коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, воды и газа)».

"В рамках реализации дорожной карты определены населенные пункты, газификация которых считается неэффективной и составлен соответствующий список. Всего, в этом список включены 671 населенный пункт сельского и поселкового типа в 31 районе, 32,236 тыс. частных хозяйств. В то же время разработана методика расчета объемов газа, не поддающихся измерению с помощью счетчика», - отмечается в документе.

По данным мониторинга, для анализа эффективности газификации удаленных населенных пунктов и использования в этой местности альтернативных источников электроэнергии изучался опыт Беларуси.

Кроме того, в рамках реализации дорожной карты проанализировано текущее состояние газовой сети Азербайджана и потери газа, подготовлен план развития для сведения этих потерь к минимуму.

«Также проведены расчеты инвестиций, требуемых для коренной реконструкции системы газоснабжения в Баку и регионах. Работы будут разделены на два проекта, первых из которых будет проведен в столице, второй – в 22 городах и районных центрах Азербайджана, где наблюдается самый высокий уровень потерь газа. Кроме того, подготовлен список населенных пунктов в Азербайджане, газификация которых признана целесообразной и рассчитан объем инвестиций на эти цели», - отмечается в документе.

Н.Аббасова