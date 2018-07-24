Путин 26-27 июля примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26-27 июля посетит Южно-Африканскую Республику для участия в Десятом саммите БРИКС, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Планируется, что в ходе рабочих заседаний юбилейного саммита главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях. Будут также обсуждены актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня, включая проблематику совместного противодействия современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении.

Программой саммита предусматривается отдельная встреча лидеров БРИКС с приглашёнными руководителями африканских и других государств.

Запланировано проведение ряда двусторонних бесед В.Путина с участвующими в саммите главами государств и правительств.