Путин 26-27 июля примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26-27 июля посетит Южно-Африканскую Республику для участия в Десятом саммите БРИКС, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
"Планируется, что в ходе рабочих заседаний юбилейного саммита главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях. Будут также обсуждены актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня, включая проблематику совместного противодействия современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении.
Программой саммита предусматривается отдельная встреча лидеров БРИКС с приглашёнными руководителями африканских и других государств.
Запланировано проведение ряда двусторонних бесед В.Путина с участвующими в саммите главами государств и правительств.
Глава парламента и министр обороны Турции совершат визит в Азербайджан - Чавушоглу
Главы МИД Азербайджана и Турции проводят встречу в Баку
Азербайджан обладает вооружением, способным максимально быстро уничтожить военные объекты противника - Минобороны
ГААД получит около 8 млн манатов на строительство автодороги в пригороде Баку
Курс манат/доллар на 25 июля - 1,7 манат/$1
ТД Сокар Украина в I полугодии увеличил импорт газа в 4 раза
Азербайджан и Россия подпишут договор о сотрудничестве в области спорта
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I полугодии выросли на 22%
Таможенники Азербайджана изъяли 49 кг опиума при попытке перевозки из Ирана в Европу
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации
В Азербайджане в 2019г подготовят новую Госпрограмму развития регионов
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
AccessBank объявляет тендер на курьерские услуги
Оператор Nar поздравил представителей прессы
Банк Республика организовал пресс-тур для представителей медиа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений