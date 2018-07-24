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СНГ 24.07.2018 17:17

Путин 26-27 июля примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26-27 июля посетит Южно-Африканскую Республику для участия в Десятом саммите БРИКС, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Планируется, что в ходе рабочих заседаний юбилейного саммита главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях. Будут также обсуждены актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня, включая проблематику совместного противодействия современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении.

Программой саммита предусматривается отдельная встреча лидеров БРИКС с приглашёнными руководителями африканских и других государств.

Запланировано проведение ряда двусторонних бесед В.Путина с участвующими в саммите главами государств и правительств.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЮАР, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]