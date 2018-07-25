Трамп опечален записью разговора со своим бывшим адвокатом о выплатах девушке Playboy

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в среду своего бывшего адвоката Майкла Коэна за то, что тот в 2016 году тайно записал их разговор о возможно имевших место выплатах за молчание модели Playboy Карен Макдугал.
"Какой юрист записывает (разговоры - ИФ) с клиентами? Это печально!" - написал он на своей странице в "Твиттере".
"Это первый такой случай? Я о таком никогда не слышал. И почему эта аудиозапись так резко обрывается на том моменте, когда я предположительно говорю что-то положительное?" - добавил президент.
Американский телеканал Си-Эн-Эн в ночь на среду опубликовал аудиозапись, на которой Д.Трамп, будучи кандидатом на президентских выборах, предположительно обсуждает со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном вопрос о выплатах за молчание экс-модели журнала Playboy К.Макдугал.
Аудиозапись, тайно сделанная М.Коэном во время встречи с Д.Трампом в 2016 году, попала в распоряжение телеканала от юриста, представляющего интересы бывшего адвоката Д.Трампа Ланни Дэвиса. По его словам, на записи слышно, как Д.Трамп, обсуждая некое "финансирование", велит М.Коэну "заплатить наличными".
В свою очередь действующий адвокат американского президента Руди Джулиани заявил в интервью телеканалу "Фокс ньюс", что на аудиозаписи Д.Трамп говорит М.Коэну "не платить наличными".
"Я согласен с тем, что эта аудиозапись немного неразборчива, но я уверяю вас, что мы прослушали ее много, много раз и из расшифровки сразу ясно, что президент Трамп говорит "не плати наличными", - сказал он.
Ранее сообщалось, что М.Коэн в 2016 году тайно вел аудиозапись разговора о выплатах бывшей модели Playboy с Д.Трампом, когда тот был кандидатом в президенты США от Республиканской партии. К.Макдугал заявляла, что у нее были отношения с Д.Трампом в 2006 году, после того как он женился на Мелании Трамп.
Адвокат Д.Трампа Р.Джулиани после публикации подтвердил, что запись разговора действительно существует, но заявил, что К.Макдугал деньги не выплачивались.
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