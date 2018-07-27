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Регион 27.07.2018 09:47

Суд ООН в конце августа проведет слушания по делу о восстановлении Вашингтоном санкций против Ирана

Международный суд ООН проведет с 27 по 30 августа слушания, в рамках которых будет рассмотрен вопрос о возможных нарушениях Соединенными Штатами американо-иранского договора "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года, говорится в судебном коммюнике, опубликованном в четверг.

"Международный суд ООН, главный юридический орган ООН, проведет во Дворце мира в Гааге публичные слушания, начиная с понедельника, 27 августа, до четверга, 30 августа, по делу, затрагивающему предполагаемые нарушения (Вашингтоном - ИФ) договора от 1955 года ", - отмечается в документе.

Иск о нарушении договора со стороны США был ранее направлен в суд ООН иранской стороной. В судебном коммюнике 2018/34 от 17 июля, сказано, что "заявление со стороны Ирана связано с решением США от 8 мая 2018 года полностью восстановить санкции, направленные, прямо или косвенно, на Иран, иранские компании и иранских физических лиц".

"Истец (иранская сторона - ИФ) настаивает, что США нарушили и продолжают нарушать ряд положений договора от 1955 года посредством санкций, о возврате которых было объявлено 8 мая", - говорится в документе.

Американо-иранский договор "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" был подписан в Тегеране в 1955 году. Соглашение закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами.

8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

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Тэги: ООН, США, ИРАН, СУД


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