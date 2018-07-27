Суд ООН в конце августа проведет слушания по делу о восстановлении Вашингтоном санкций против Ирана

Международный суд ООН проведет с 27 по 30 августа слушания, в рамках которых будет рассмотрен вопрос о возможных нарушениях Соединенными Штатами американо-иранского договора "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года, говорится в судебном коммюнике, опубликованном в четверг.
"Международный суд ООН, главный юридический орган ООН, проведет во Дворце мира в Гааге публичные слушания, начиная с понедельника, 27 августа, до четверга, 30 августа, по делу, затрагивающему предполагаемые нарушения (Вашингтоном - ИФ) договора от 1955 года ", - отмечается в документе.
Иск о нарушении договора со стороны США был ранее направлен в суд ООН иранской стороной. В судебном коммюнике 2018/34 от 17 июля, сказано, что "заявление со стороны Ирана связано с решением США от 8 мая 2018 года полностью восстановить санкции, направленные, прямо или косвенно, на Иран, иранские компании и иранских физических лиц".
"Истец (иранская сторона - ИФ) настаивает, что США нарушили и продолжают нарушать ряд положений договора от 1955 года посредством санкций, о возврате которых было объявлено 8 мая", - говорится в документе.
Американо-иранский договор "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" был подписан в Тегеране в 1955 году. Соглашение закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами.
8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
МИД Азербайджана призвал премьера Армении выводом войск из Нагорного Карабаха подтвердить слова о мире
В Азербайджане в августе рассмотрят апелляцию лидера движения ReAl
Власти Азербайджана готовят предложения по установке генераторов на стратегических и гособъектах для бесперебойного энергоснабжения - Минэнерго
Нотариусы в Азербайджане увеличили в I полугодии перечисления в госбюджет налогов от сделок с недвижимостью на 20%
Капитализация Facebook упала за один день на рекордные для рынка США $120 млрд
На Шри-Ланке найден украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн
Военная прокуратура Азербайджана в I полугодии 2018 года направила в суд около 60 уголовных дел по фактам коррупции в ВС
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
ВТБ (Азербайджан) снижает стоимость аренды банковских ячеек
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений