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СНГ 29.07.2018 23:12

Актер-комик стал кандидатом от партии премьера Армении на пост мэра Еревана

Известный в Армении актер комедийного жанра Айк Марутян стал кандидатом от возглавляемой премьером республики Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" на пост мэра Еревана.

Как сообщает пресс-служба партии, решение было принято на заседании "Гражданского договора" в воскресенье.

Во время акций протеста против С.Саргсяна А.Марутян активно поддерживал Н.Пашиняна, а в мае вступил в партию "Гражданский договор".

9 июля мэр Еревана, член возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Тарон Маргарян подал в отставку. Он занимал должность мэра Еревана с 2011 года. Он сын скончавшегося в 2007 году премьер-министра Андраника Маргаряна.

Выборы мэра Еревана намечены на сентябрь. Жители Еревана прямым голосованием должны избрать совет старейшин мэрии Еревана из 65 человек. В совет старейшин входят три фракции - Республиканская партия, "Елк" и "Еркир цирани".

Ранее оппозиционная фракция "Елк" (фракция действующего премьера Н.Пашиняна) в совете старейшин мэрии Еревана потребовала отставки Т.Маргаряна.

В середине мая демонстранты несколько дней проводили акции протеста с требованием отставки мэра Еревана, считая его "ставленником" С.Саргсяна и обвиняя в неэффективной трате государственных средств.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении провела обыски в фонде "Ереван", который возглавляет мэр армянской столицы Тарон Маргарян.

В СНБ сообщили, что от граждан Армении поступило сообщение о том, что должностные лица мэрии Еревана взамен на предоставление соответствующих разрешений на застройку и оформление имущества, помимо предусмотренных законом платежей, обязали их перечислить в фонд "Ереван" крупные суммы.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, МЭР, КАНДИДАТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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