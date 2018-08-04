Один палестинец погиб в столкновениях на границе сектора Газа - СМИ

Один человек погиб и около 120 получили ранения в результате столкновений на границе сектора Газа, сообщила в пятницу израильская газета "Гаарец" со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газа.

В свою очередь армия обороны Израиля сообщила в "Твиттере", что "группа подозреваемых проникла на территорию Израиля из сектора Газа и забросала пограничную стену зажигательными бомбами, после чего вернулась на территорию сектора Газа".

"В ответ танк атаковал военный пост (палестинского движения - ИФ) ХАМАС на юге сектора Газа", - говорится в сообщении.

"В то же время, 8 тыс. враждебно настроенных участников беспорядков в течение дня в пяти точках вдоль границы сектора Газа и Израиля пытались нанести ущерб системе безопасности на границе. Израильские военнослужащие в ответ применяют меры пресечения беспорядков и действуют в соответствии с принятыми процедурами", - сообщили в "Твиттере" израильских вооруженных сил.