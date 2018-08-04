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Дальнее зарубежье 04.08.2018 10:53

Один палестинец погиб в столкновениях на границе сектора Газа - СМИ

Один человек погиб и около 120 получили ранения в результате столкновений на границе сектора Газа, сообщила в пятницу израильская газета "Гаарец" со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газа.

В свою очередь армия обороны Израиля сообщила в "Твиттере", что "группа подозреваемых проникла на территорию Израиля из сектора Газа и забросала пограничную стену зажигательными бомбами, после чего вернулась на территорию сектора Газа".

"В ответ танк атаковал военный пост (палестинского движения - ИФ) ХАМАС на юге сектора Газа", - говорится в сообщении.

"В то же время, 8 тыс. враждебно настроенных участников беспорядков в течение дня в пяти точках вдоль границы сектора Газа и Израиля пытались нанести ущерб системе безопасности на границе. Израильские военнослужащие в ответ применяют меры пресечения беспорядков и действуют в соответствии с принятыми процедурами", - сообщили в "Твиттере" израильских вооруженных сил.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, СТОЛКНОВЕНИЯ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]