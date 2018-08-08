Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.976 RUR   0.0268 GBR   2.2023 TRY   0.3246

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.01 Brent   73.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 36° Завтра 23° 32° 10 Авг 21° 28° 11 Авг 21° 25°

ТЭК 08.08.2018 16:17

Китайские госкомпании CNPC и CNOOC увеличат добычу нефти и газа по распоряжению властей

Китайские государственные нефтекомпании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) увеличат добычу нефти и газа внутри страны в соответствии с распоряжением председателя КНР Си Цзиньпина.

Обе компании сообщили о получении "важных инструкций" от Си Цзиньпина, который предписал представителям сектора нарастить внутреннюю добычу с целью поддержания энергетической безопасности страны.

Китай в значительной мере зависит от импорта энергоносителей, и при этом власти страны планируют повысить ввозные пошлины на американские нефть и газ в ответ на торговые ограничения, вводимые США в отношении КНР.

CNPC намерена выполнить распоряжение Си Цзиньпина о наращивании добычи и разведки нефти и газа в Китае, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

CNPC будет развивать нефтедобывающие мощности в ключевых регионах и примет "революционные меры" для обеспечения устойчивого роста добычи.

"Важные с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Китая инструкции, полученные от Си Цзиньпина, задают четкое направление для того, куда должна двигаться компания в плане разведки и добычи газа, а также того, как двигаться к этому", - отмечают в CNPC.

Тем временем, CNOOC заявила о намерении принять "адресные меры" для увеличения добычи нефти и газа, а также их резервов. Компания намерена активно наращивать производство природного газа, а также развивать сеть его продаж. Кроме того, CNOOC планирует активизировать инвестиции в ключевые нефтегазовые проекты и рассчитывает достичь прорыва в сфере глубоководной разведки нефти.

Добыча нефти в Китае в первом полугодии 2018 года уменьшилась на 2%. Снижение производства нефти в стране отмечается третий год подряд, сообщает агентство Bloomberg.

В прошлом году КНР стала крупнейшим мировым импортером нефти, обогнав США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Китай намерен ввести в оборот "нефтеюань" Роснефть будет поставлять нефть в Китай всеми возможными маршрутами, объемы по новому контракту с CEFC обсуждаются Президент Венесуэлы вернул дель Пино на пост министра нефти для привлечения средств из РФ и КНР Китай в I квартале увеличил импорт нефти до рекорда, обогнав США Добыча нефти в Китае в августе упала до минимума более чем за шесть лет Снижение добычи нефти в Китае скажется на всем мире - эксперты

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]