Китайские госкомпании CNPC и CNOOC увеличат добычу нефти и газа по распоряжению властей

Китайские государственные нефтекомпании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) увеличат добычу нефти и газа внутри страны в соответствии с распоряжением председателя КНР Си Цзиньпина.

Обе компании сообщили о получении "важных инструкций" от Си Цзиньпина, который предписал представителям сектора нарастить внутреннюю добычу с целью поддержания энергетической безопасности страны.

Китай в значительной мере зависит от импорта энергоносителей, и при этом власти страны планируют повысить ввозные пошлины на американские нефть и газ в ответ на торговые ограничения, вводимые США в отношении КНР.

CNPC намерена выполнить распоряжение Си Цзиньпина о наращивании добычи и разведки нефти и газа в Китае, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

CNPC будет развивать нефтедобывающие мощности в ключевых регионах и примет "революционные меры" для обеспечения устойчивого роста добычи.

"Важные с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Китая инструкции, полученные от Си Цзиньпина, задают четкое направление для того, куда должна двигаться компания в плане разведки и добычи газа, а также того, как двигаться к этому", - отмечают в CNPC.

Тем временем, CNOOC заявила о намерении принять "адресные меры" для увеличения добычи нефти и газа, а также их резервов. Компания намерена активно наращивать производство природного газа, а также развивать сеть его продаж. Кроме того, CNOOC планирует активизировать инвестиции в ключевые нефтегазовые проекты и рассчитывает достичь прорыва в сфере глубоководной разведки нефти.

Добыча нефти в Китае в первом полугодии 2018 года уменьшилась на 2%. Снижение производства нефти в стране отмечается третий год подряд, сообщает агентство Bloomberg.

В прошлом году КНР стала крупнейшим мировым импортером нефти, обогнав США.