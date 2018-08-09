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Дальнее зарубежье 09.08.2018 10:10

Белый дом готовит указ о санкциях против иностранцев за вмешательство в дела США - СМИ

Американское правительство готовит президентский указ, предусматривающий санкции против иностранных представителей и структур, которые пытаются оказывать влияние на выборы в США, сообщила газета Washington Post.

К "вмешательству в выборы" причисляются распространение дезинформации, другие действия, направленные против выборных процессов в стране.

Вместе с тем, как пишет Washington Post, которая знакома с содержанием проекта указа, в нем говорится об отсутствии доказательств, что иностранное вмешательство повлияло на итоги голосования на прошедших выборах.

США на различных уровнях последовательно обвиняют РФ во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию 2016 года, а также попытках оказания влияния на промежуточные выборы в американский конгресс в ноябре 2018 года.

Так, сенатор Билл Нельсон от штата Флорида обвинил россиян в том, что они проникли в компьютеры системы регистрации избирателей в нескольких округах штата, о чем сообщили местные СМИ. В сообщениях, вместе с тем, указывается, что власти штата не получили каких-либо сигналов от сенатора об опасности проникновения в сети.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]