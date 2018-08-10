Генсек ООН осудил нанесение просаудовской коалицией авиаудара по Йемену, приведшего к гибели детей

Об осуждении генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем авиаудара руководимой Саудовский Аравией арабской коалиции против повстанцев в Йемене, в результате которого погибли десятки детей, заявил представитель генсека Фархан Хак.

"Генеральный секретарь осуждает авиаудар, который нанесла коалиция в Сааде", - сообщил дипломат.

Он добавил: "Генеральный секретарь подчеркивает, что все стороны должны проявлять крайнюю осторожность в отношении гражданских лиц и объектов при ведении боевых действий".

А.Гутерриш, говорится в заявлении его представителя, призвал к проведению "независимого незамедлительного расследования" произошедшего.

С призывом о проведении расследования к Саудовской Аравии и членам руководимой ею коалиции обратился Вашингтон.

"Мы призываем руководимую Саудовской Аравией коалицию провести тщательное и прозрачное расследование инцидента", - говорится в заявлении представителя американского госдепа Хизер Нойерт.

Как сообщалось, накануне авиаудар саудовской коалиции по автобусу в провинции Саада на севере Йемена унес жизни как минимум 50 человек, ранения получили 77 человек.

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что в результате удара погибли 29 детей младше 15 лет, еще 30 детей получили ранения.