Генсек ООН осудил нанесение просаудовской коалицией авиаудара по Йемену, приведшего к гибели детей

Об осуждении генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем авиаудара руководимой Саудовский Аравией арабской коалиции против повстанцев в Йемене, в результате которого погибли десятки детей, заявил представитель генсека Фархан Хак.
"Генеральный секретарь осуждает авиаудар, который нанесла коалиция в Сааде", - сообщил дипломат.
Он добавил: "Генеральный секретарь подчеркивает, что все стороны должны проявлять крайнюю осторожность в отношении гражданских лиц и объектов при ведении боевых действий".
А.Гутерриш, говорится в заявлении его представителя, призвал к проведению "независимого незамедлительного расследования" произошедшего.
С призывом о проведении расследования к Саудовской Аравии и членам руководимой ею коалиции обратился Вашингтон.
"Мы призываем руководимую Саудовской Аравией коалицию провести тщательное и прозрачное расследование инцидента", - говорится в заявлении представителя американского госдепа Хизер Нойерт.
Как сообщалось, накануне авиаудар саудовской коалиции по автобусу в провинции Саада на севере Йемена унес жизни как минимум 50 человек, ранения получили 77 человек.
Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что в результате удара погибли 29 детей младше 15 лет, еще 30 детей получили ранения.
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