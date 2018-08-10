Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении - Пашинян

Всем, включая российских партнеров, необходимо адаптироваться к новой ситуации в Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Думаю это новая ситуация и все мы должно просто к ней адаптироваться, все в порядке. Как мы сами, так и наши русские партнеры должны адаптироваться к этой ситуации", - сказал в пятницу в ходе поездки в Тавушскую область Н.Пашинян, комментируя по просьбе журналистов высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее российский министр выразил озабоченность последними событиями в Армении, подчеркнув, что они противоречат заявлениям нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.

"События последних дней явно нарушают позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам", - сказал С.Лавров журналистам.

Он отметил, что "Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения".

Как сообщалось, суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян арестован на два месяца.

Кроме того, специальная следственная служба Армении ранее выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

Армения предложила государствам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".