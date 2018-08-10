Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 28° Завтра 21° 25° 12 Авг 23° 29° 13 Авг 22° 28°

Регион 10.08.2018 15:14

Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении - Пашинян

Всем, включая российских партнеров, необходимо адаптироваться к новой ситуации в Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Думаю это новая ситуация и все мы должно просто к ней адаптироваться, все в порядке. Как мы сами, так и наши русские партнеры должны адаптироваться к этой ситуации", - сказал в пятницу в ходе поездки в Тавушскую область Н.Пашинян, комментируя по просьбе журналистов высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее российский министр выразил озабоченность последними событиями в Армении, подчеркнув, что они противоречат заявлениям нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.

"События последних дней явно нарушают позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам", - сказал С.Лавров журналистам.

Он отметил, что "Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения".

Как сообщалось, суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян арестован на два месяца.

Кроме того, специальная следственная служба Армении ранее выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

Армения предложила государствам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ


Похожие новости


Следствие пока не предъявляло обвинений экс-премьеру Армении Абраамяну Армянский премьер обсудил с президентом Казахстана деятельность ОДКБ Премьер Армении созывает митинг на центральной в Ереване площади Республики Пашинян заявил о готовности к встрече с президентом Алиевым Премьер Армении едет на встречу межправсовета ЕАЭС в Петербурге, чтобы не срывать работу форума Внешняя политика Армении меняться не будет, заверяет премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]