Банки в Азербайджане не вводили лимитов на продажу инвалюты населению - регулятор

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) не направляла банкам в Азербайджане предписаний по применению лимитов на продажу инвалюты населению.

"Палата не давала банкам каких-либо указаний по ограничению продаж иностранной валюты", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в палате.

По данным регулятора, банки обладают достаточными объемами иностранной валюты для удовлетворения спроса клиентов.

Ранее ряд азербайджанских СМИ в пятницу распространили сообщения о введении банками лимитов на продажу инвалюты.

Опрошенные агентством "Интерфакс-Азербайджан" ряд банков не подтвердили данную информацию. Представители банков подчеркнули, что никаких специальных лимитов на продажу инвалюты населению они не вводили и не получали соответствующих указаний от регулятора.

А.Азизов