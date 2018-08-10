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Финансы 10.08.2018 15:32

Банки в Азербайджане не вводили лимитов на продажу инвалюты населению - регулятор

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) не направляла банкам в Азербайджане предписаний по применению лимитов на продажу инвалюты населению.

"Палата не давала банкам каких-либо указаний по ограничению продаж иностранной валюты", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в палате.

По данным регулятора, банки обладают достаточными объемами иностранной валюты для удовлетворения спроса клиентов.

Ранее ряд азербайджанских СМИ в пятницу распространили сообщения о введении банками лимитов на продажу инвалюты.

Опрошенные агентством "Интерфакс-Азербайджан" ряд банков не подтвердили данную информацию. Представители банков подчеркнули, что никаких специальных лимитов на продажу инвалюты населению они не вводили и не получали соответствующих указаний от регулятора.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНКИ, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]