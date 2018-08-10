Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-июле увеличился в 2,7 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-июле 2018 года составил 11,7 тыс. единиц, что в 2,6 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 10,402 тыс. единиц (рост в 2,7 раза).

В январе-июле в Азербайджан также импортировано 1,157 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2,2 раза), 72 единицы моторных транспортных средств спецназначения (рост на 53,2%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 69 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 37,9%).

А.Азизов