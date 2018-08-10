Путин и Макрон высоко оценили российско-французскую операцию по доставке гумпомощи в Восточную Гуту - Кремль

В пятницу состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

"В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле с.г. российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута", - сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания", - говорится в сообщении.

Затрагивались также некоторые другие темы, добавили в пресс-службе.