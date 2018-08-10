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Дальнее зарубежье 10.08.2018 17:30

Путин и Макрон высоко оценили российско-французскую операцию по доставке гумпомощи в Восточную Гуту - Кремль

В пятницу состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

"В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле с.г. российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута", - сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания", - говорится в сообщении.

Затрагивались также некоторые другие темы, добавили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ЛИДЕРЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]