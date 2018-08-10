Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 28° Завтра 21° 25° 12 Авг 23° 29° 13 Авг 22° 28°

Карабахский конфликт 10.08.2018 16:34

Президент Алиев обсудил карабахское урегулирование с главой комитета по разведке палаты представителей Конгресса США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель специального постоянного комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес (Devin Gerald Nunes) обсудили в Баку вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«В ходе встречи И.Алиев и Д.Нуньес обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сообщает сайт главы государства.

Собеседники также обсудили вопрос активной поддержки Азербайджаном миротворческих операций в Афганистане. Была отмечена уверенность в том, что Азербайджан и впредь будет прилагать усилия в борьбе против международного терроризма.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Баку считает важным участие США в карабахском урегулировании - премьер Азербайджана Вашингтон прилагает все возможные усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта – посол в Баку Вашингтон поддерживает мирное урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха - дипломат Для диалога по урегулированию карабахского конфликта его сторонам нужна политическая воля - Тиллерсон Сотрудничество России и США по карабахскому урегулированию не пострадало от происходящего в двусторонних делах - Лавров Вашингтон заинтересован в налаживании контактов между сторонами карабахского конфликта – посол США в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]