Президент Алиев обсудил карабахское урегулирование с главой комитета по разведке палаты представителей Конгресса США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель специального постоянного комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес (Devin Gerald Nunes) обсудили в Баку вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
«В ходе встречи И.Алиев и Д.Нуньес обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сообщает сайт главы государства.
Собеседники также обсудили вопрос активной поддержки Азербайджаном миротворческих операций в Афганистане. Была отмечена уверенность в том, что Азербайджан и впредь будет прилагать усилия в борьбе против международного терроризма.
Ф.Исазаде
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