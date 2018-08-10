Президент Алиев обсудил карабахское урегулирование с главой комитета по разведке палаты представителей Конгресса США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель специального постоянного комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес (Devin Gerald Nunes) обсудили в Баку вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«В ходе встречи И.Алиев и Д.Нуньес обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сообщает сайт главы государства.

Собеседники также обсудили вопрос активной поддержки Азербайджаном миротворческих операций в Афганистане. Была отмечена уверенность в том, что Азербайджан и впредь будет прилагать усилия в борьбе против международного терроризма.

Ф.Исазаде