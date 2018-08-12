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СНГ 12.08.2018 10:06

Шойгу посоветовал немцам спросить у своих дедушек, чем заканчиваются попытки говорить с Россией "с позиции силы"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посоветовал Германии не говорить с Россией с позиции силы, а помнить уроки истории.

"Что касается высказываний... Если говорить конкретно о Германии, то, прежде чем говорить такие слова, надо всё-таки как-то вернуться в историю. И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там ещё лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать. Не буду говорить жёстче и грубее, думаю, вы меня поняли", - сказал С.Шойгу в субботу в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявление главы военного ведомства Германии о том, что с Россией надо говорить с позиции силы.

Министр также отметил, что, прежде, чем давать советы насчёт разговоров с Россией с позиции силы, желательно вспомнить историю.

"То, что касается разговоров с позиции силы: опять же - вернитесь в историю. Если сами не читаете - спросите у дедушек: каково это - разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", - посоветовал С.Шойгу.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ШОЙГУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]