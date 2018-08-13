Азербайджан в январе-июле увеличил декларированный экспорт нефтепродуктов на 34%

Декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в январе-июле 2018 года составил 636,572 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-июле 2018 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 636,572 тыс. тонн на $334,006 млн», - отметили в ГТК.
По данным ведомства, за январь-июль 2017 года декларированный объем экспорта нефтепродуктов из страны составил 476,346 тыс. тонн на $178,428 млн. Таким образом, в январе-июле текущего года экспорт увеличился на 33,6% в количественном выражении и на 87,2% - в стоимостном.
В 2017 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 835,452 тыс. тонн на $339,159 млн.
Н.Аббасова
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