Азербайджан в январе-июле увеличил импорт продовольствия почти на 3%

Азербайджан в январе-июле 2018 года увеличил импорт продовольствия на 2,6% - до $768 млн 206,06 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу - 598,424 тыс. тонн (рост на 16,8%) на $106 млн 45,92 тыс., плодоовощную продукцию - 174,051 тыс. тонн (спад на 3,4%) на сумму $95 млн 979,02 тыс., мясо – 25,687 тыс. тонн (спад на 1,4%) на сумму $37 млн 827,39 тыс., масла растительного и животного происхождения – 98,689 тыс. тонн (рост на 42,3%) на $90 млн 803,59 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-июле 2018 года составил 7 тыс. 304,16 тонн (спад на 20,7%) на $42 млн 987,73 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 13,3% всего импорта в Азербайджан за январь-июль 2018 года.

Н.Аббасова