ЕС решил инвестировать в строительство газопровода в Польше

Европейская комиссия объявила об инвестицииях в строительство газопровода протяженностью 168 км Погорска Воля - Творзен на юге Польши.
"Из европейского фонда регионального развития будет выделено 145,5 млн евро для инвестиции в строительство газопровода в Польше, который должен быть завершен в 2020 году. Этот газопровод позволит полякам иметь более надежную энергию и по более приемлемым ценам", - заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Кристиан Спар.
Как объясняют в Еврокомиссии, этот газопровод является частью коридора Север-Юг, объявленного проектом "общего интереса" ЕС и включенного в 2017 году в десятилетний план развития, разработанный Европейской сетью операторов газотранспортных систем.
"Этот газопровод, поддержанный европейским фондом, - новый камень в здании европейского рынка энергии, а также является вкладом в диверсификацию источников энергии в Европейском союзе", - заявила член Еврокомиссии по региональной политике Корина Крету.
В материалах ЕК сообщается, что коридор Север-Юг состоит из 10 различных проектов, из которых в настоящее время шесть софинансируются ЕС. Общий вклад союза в эти шесть проектов за бюджетный период 2014-2020 гг. составляет 275 млн евро.
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