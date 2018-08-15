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СНГ 15.08.2018 17:53

Путин будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль - Песков

Президент РФ Владимир Путин 18 августа по пути в Берлин планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, заедет по дороге в Берлин", - сказал Д.Песков.

В свою очередь помощник главы государства Юрий Ушаков пояснил, что президент планирует по дороге в Берлин посетить Австрию, где состоится свадьба министра.

Он сообщил, что во время визита В.Путина в Вену министр иностранных дел "пригласила президента", а в связи с поездкой в Берлин появилась такая возможность. "Мы заедем и поздравим", - сказал Ю.Ушаков.

Ранее в среду австрийские СМИ сообщили о том, что президент РФ в субботу 18 августа может приехать в Австрию - его ждут на предстоящем бракосочетании австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера.

По информации газеты "Кронен цайтунг ", церемония пройдет на юге земли Штирия и В.Путина ждут на предстоящем бракосочетании.

В тот же день президент РФ прибудет в Берлин, где запланирована его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АВСТРИЯ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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