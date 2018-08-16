Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт нефти на 1%

Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года экспортировал 16 млн 258,4 тыс. тонн нефти, что на 1% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $8 млрд 86,81 млн (рост на 1%)", - отметили в правительстве.

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-июнь 2018 года, составил 13 млн 564,8 тыс. тонн на сумму $6 млрд 945 млн 438,3 тыс.

Азербайджан в 2017 году экспортировал 32 млн 845 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова