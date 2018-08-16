Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт нефти на 1%

Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года экспортировал 16 млн 258,4 тыс. тонн нефти, что на 1% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $8 млрд 86,81 млн (рост на 1%)", - отметили в правительстве.
Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-июнь 2018 года, составил 13 млн 564,8 тыс. тонн на сумму $6 млрд 945 млн 438,3 тыс.
Азербайджан в 2017 году экспортировал 32 млн 845 тыс. тонн нефти.
Н.Аббасова
Президент Алиев присвоил генеральские звания офицерам ГПС Азербайджана
Президент Азербайджана наградил руководство и личный состав ГПС Азербайджана орденами и медалями
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Сборная России по футболу взлетела на 21 позицию и занимает 49-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная Азербайджана в августовском рейтинге ФИФА сохранила 105-ое место
Азербайджанские пограничники задержали группу промышляющую торговлей наркотиками
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
До 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после обрушения моста в итальянской Генуе
Возможность проведения саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в первой декаде сентября прорабатывается - Песков
В Тбилиси готовы к диалогу с Сухуми, но не меняют позиции о территориальной целостности Грузии
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Клуба экспортеров
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений