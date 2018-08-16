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ТЭК 16.08.2018 15:48

Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт нефти на 1%

Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года экспортировал 16 млн 258,4 тыс. тонн нефти, что на 1% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $8 млрд 86,81 млн (рост на 1%)", - отметили в правительстве.

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-июнь 2018 года, составил 13 млн 564,8 тыс. тонн на сумму $6 млрд 945 млн 438,3 тыс.

Азербайджан в 2017 году экспортировал 32 млн 845 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]