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Это интересно 17.08.2018 15:40

Средняя зарплата CEO в США в 312 раз превышает зарплаты сотрудников

Главные исполнительные директоры 350 крупнейших компаний США в минувшем году заработали в среднем в 312 раз больше своих сотрудников, говорится в исследовании Института экономической политики (Economic Policy Institute), некоммерческой организации в Вашингтоне.

При этом отмечается, что разрыв только увеличивается, поскольку зарплаты топ-менеджеров активно растут год за годом, тогда как оплата труда рядовых американцев практически не поднимается.

Так, в 2017 году CEO крупнейших компаний США получили прибавку в зарплате в среднем в 17,6%, до $18,9 млн. Зарплаты обычных сотрудников повысились всего на 0,3%.

Более того, 14% американцев вообще не получали прибавки последние 9 лет, поскольку размер минимальной оплаты труда в США все это время не менялся и находится на уровне $7,25 в час (минимальный федеральный уровень, в отдельных штатах показатель может быть выше).

По прогнозам экономистов из компании Mercer, в 2018 году средние зарплаты по стране увеличатся на 2,8%.

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Тэги: США, ЗАРПЛАТЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]