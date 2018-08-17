Вашингтон откажется от финансирования проектов по стабилизации ситуации в Сирии - АП

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отказаться от выделения $200 млн на проекты по стабилизации ситуации в Сирии, сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, администрация в пятницу уведомила конгресс о том, что она прекратит выделение $200 млн на сирийские программы в рамках политики по отказу Вашингтона от участия в сирийском конфликте.

По словам источников, освободившиеся средства будут направлены на другие нужды.

"Они сообщили, что эти средства будут с лихвой компенсированы дополнительным финансированием в размере $300 млн со стороны партнеров по коалиции, в том числе $100 млн выделит Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.

"Данный шаг является знаком того, что администрация США прислушивается к позиции Дональда Трампа о необходимости отказа от участия США в конфликте в Сирии", - информирует агентство.

Администрация США планирует назначить дипломата Джеймса Джеффри на пост специального посланника по Сирии, отмечает агентство.