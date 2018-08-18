Россия и Германия прорабатывают идею создания большой межпарламентской комиссии - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил о проработке идеи создания российско-германской межпарламентской комиссии.

"Прорабатывается инициатива создания большой межпарламентской комиссии с участием руководства Госдумы России и Бундестага", - сказал В.Путин журналистам перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент РФ рассказал, что сейчас восстанавливаются контакты по линии парламентов двух стран, напомнив, что в июне этого года в Москву приезжала представительная делегация из Бундестага.