Премьер Армении видит в экономическом росте страны заслугу правительства

Разумная политика правительства Армении позволила добиться экономического роста, считает премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Согласно опубликованным сегодня Национальной статистической службой Армении данным, в июле экономическая активность составила 11,1%, против 9,6% в июне. Как я сказал на митинге 17 августа, изменение структуры экономического роста является приоритетом правительства. Нам нужен такой экономический рост, который каждый гражданин ощутит на себе", - написал премьер в понедельник на своей странице в Facebook.

"Но важно, что правительство проводит в этом направлении разумную политику, во избежание экономических потрясений. Рад, что эта политика дает конкретные результаты. Инвестируйте в Армению, начинайте бизнес в Армении. Это наша страна, где можно работать, зарабатывать, развиваться - в законном и равноправном поле", - отметил Н.Пашинян.