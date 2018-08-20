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Регион 20.08.2018 18:16

Премьер Армении видит в экономическом росте страны заслугу правительства

Разумная политика правительства Армении позволила добиться экономического роста, считает премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Согласно опубликованным сегодня Национальной статистической службой Армении данным, в июле экономическая активность составила 11,1%, против 9,6% в июне. Как я сказал на митинге 17 августа, изменение структуры экономического роста является приоритетом правительства. Нам нужен такой экономический рост, который каждый гражданин ощутит на себе", - написал премьер в понедельник на своей странице в Facebook.

"Но важно, что правительство проводит в этом направлении разумную политику, во избежание экономических потрясений. Рад, что эта политика дает конкретные результаты. Инвестируйте в Армению, начинайте бизнес в Армении. Это наша страна, где можно работать, зарабатывать, развиваться - в законном и равноправном поле", - отметил Н.Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]