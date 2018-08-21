Министр юстиции Армении возьмет отпуск для участия в выборах мэра Еревана

Министр юстиции Армении Артак Зейналян заявил, что намерен принять участие в выборах совета старейшин Еревана, который определит нового мэра армянской столицы, выборы намечены на 23 сентября.

"Я согласился возглавить список союза партий "Лусавор Айастан" ("Светлая Армения") и "Республики" на выборах в Ереванский совет старейшин. Будучи министром юстиции, я подам заявку на отпуск и буду участвовать в предвыборной кампании", - сказал А.Зейналян во вторник журналистам.

"Я не буду совмещать статус министра со статусом кандидата", - отметил А.Зейналян.

Министр не ответил, как оценивает свои шансы на победу, подчеркнув, что все зависит от выбора ереванцев.

Ранее партии "Лусавор Айастан", "Республика" и партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" состояли в одном блоке - "Елк".

Именно этим блоком три партии представлены в нынешнем парламенте страны. Однако перед выборами в совет старейшин Еревана "Гражданский договор" объявил о выдвижении своего кандидата - актера Айка Марутяна.

Две другие партии решили идти на выборы одним блоком, во главе с А.Зейналяном.

9 июля мэр Еревана, член возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Тарон Маргарян подал в отставку. Он занимал должность мэра Еревана с 2011 года.

В середине мая демонстранты несколько дней проводили акции протеста с требованием отставки мэра Еревана, считая его ставленником С.Саргсяна и обвиняя в неэффективной трате государственных средств.