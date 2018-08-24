Путин назначил Бабича послом России в Минске, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией

Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Минске , а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.
Тексты соответствующих указов размещены на едином портале правовой информации в пятницу.
Другим указом В.Путин освободил М.Бабича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Александр Суриков, до последнего времени посол РФ в Минске, освобожден от должности указом президента России.
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