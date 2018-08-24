Путин назначил Бабича послом России в Минске, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией

Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Минске , а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Тексты соответствующих указов размещены на едином портале правовой информации в пятницу.

Другим указом В.Путин освободил М.Бабича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Александр Суриков, до последнего времени посол РФ в Минске, освобожден от должности указом президента России.