Президент Алиев выделил около 11 млн манатов на строительство автодороги и жилого здания в Шамахинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 7,9 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе.
Автодорога Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмеддин-Галадереси соединяет четыре населенных пунктов с населением 2 тыс. человек.
Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Кроме того, И.Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов для строительства 48-квартирного жилого здания. Здание будет построено с целью улучшения жилищно-бытовых условий жителей зданий, срок эксплуатации которых истек.
Средства выделены Исполнительной власти Шамахинского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликованы в понедельник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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