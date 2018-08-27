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27.08.2018 17:24

Президент Алиев выделил около 11 млн манатов на строительство автодороги и жилого здания в Шамахинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 7,9 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе.

Автодорога Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмеддин-Галадереси соединяет четыре населенных пунктов с населением 2 тыс. человек.

Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Кроме того, И.Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов для строительства 48-квартирного жилого здания. Здание будет построено с целью улучшения жилищно-бытовых условий жителей зданий, срок эксплуатации которых истек.

Средства выделены Исполнительной власти Шамахинского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликованы в понедельник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, РЕГИОНЫ, СРЕДСТВА


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