Президент Армении заявил о необходимости решения внутриполитических проблем путем диалога

Президент Армении Армен Саркисян и спикер парламента республики Ара Баблоян на встрече во вторник обсудили внутриполитическую ситуацию в стране.
Как сообщает пресс-служба парламента, А.Баблоян проинформировал президента о состоявшейся в минувший понедельник встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как отметил спикер, на встрече было зафиксировано, что направленные на решение внутриполитических проблем шаги должны соответствовать стандартам демократии и атмосфере диалога.
"Президент Армении заявил о важности верховенства Конституции. Он подчеркнул, что проблемы наилучшим образом решаются путем диалога и переговоров, достигнутые в результате которых договоренности уважаются и последовательно выполняются", - говорится в сообщении.
Накануне пресс-служба парламента сообщила, что А.Баблоян и Н.Пашинян пришли к консенсусу по ряду вопросов, связанных с проведением внеочередных парламентских выборов.
По ее данным, на встрече стороны зафиксировали, что "в случае проведения внеочередных парламентских выборов путем конституционных изменений, в числе применимых механизмов институт референдума может стать наиболее демократичным, поскольку подлежащая изменению Конституция была принята референдумом".
"Тем не менее, любой вариант должен быть выбран в результате широких общественных и политических обсуждений. Подобные возможности не исчерпаны ни в парламенте, ни в широких общественных кругах", - отметили в пресс-службе.
Как подчеркивается в сообщении, А.Баблоян и Н.Пашинян пришли к заключению, что внеочередные парламентские выборы должны быть проведены максимум в течение одного года.
"В деле осуществления правосудия судебная система Армении со своим инструментарием не исчерпала себя. Тем не менее, если в результате политических обсуждений стороны сочтут, что есть необходимость института "переходного правосудия", то это должно быть реализовано изменениями в Конституции и соответствующих законах, в то же время, это не должно вредить правосудию", - говорится в сообщении.
Ранее А.Баблоян выступил с заявлением, отметив, что политическая и общественная жизнь, конституционно-правовые отношения между государственными органами и общественная солидарность в Армении находятся под угрозой.
"За сто дней правительство Армении так и не представило реальной программы по экономическому развитию и укреплению безопасности страны. В то же время, поводом для беспокойства является выступление премьер-министра Никола Пашиняна на митинге 17 августа, посвященного 100 дням нового правительства", - заявил глава армянского парламента.
"Я вижу опасные тенденции разделения общества на противоречащие друг другу группы сторонников революции и контрреволюции", - отметил он.
На митинге 17 августа премьер Армении заявил о намерении изменить Конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами.
Н.Пашинян также заявил о возможности создания в стране "правосудия переходного периода" для борьбы с коррупцией.
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