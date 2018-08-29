Тегеран может отказаться от сделки по атому в случае ее бесполезности для страны - верховный лидер Ирана

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в среду заявил, что если Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе перестанет отвечать интересам Тегерана, то Иран может выйти из соглашения.

"Ядерная сделка - это инструмент, а не цель, и если мы придем к выводу, что она не служит нашим национальным интересам, мы можем отказаться от нее", - сказал А.Хаменеи. Иранские СМИ отмечают, что такие заявления А.Хаменеи прозвучали во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и министрами его правительства.

По его словам, переговоры с европейцами по СВПД проходят хорошо. Однако, уточнил он, не стоит особенно полагаться на них в том, что касается СВПД или экономической тематики. Он отметил, что "нам следует быть внимательными относительно подозрительно выглядящих обещаний (европейцев - ИФ)".

Также А.Хаменеи подчеркнул, что Иран не намерен вести какие-либо переговоры с США с целью достигнуть нового соглашения по иранской ядерной программе.

8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.