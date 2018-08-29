Тегеран может отказаться от сделки по атому в случае ее бесполезности для страны - верховный лидер Ирана

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в среду заявил, что если Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе перестанет отвечать интересам Тегерана, то Иран может выйти из соглашения.
"Ядерная сделка - это инструмент, а не цель, и если мы придем к выводу, что она не служит нашим национальным интересам, мы можем отказаться от нее", - сказал А.Хаменеи. Иранские СМИ отмечают, что такие заявления А.Хаменеи прозвучали во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и министрами его правительства.
По его словам, переговоры с европейцами по СВПД проходят хорошо. Однако, уточнил он, не стоит особенно полагаться на них в том, что касается СВПД или экономической тематики. Он отметил, что "нам следует быть внимательными относительно подозрительно выглядящих обещаний (европейцев - ИФ)".
Также А.Хаменеи подчеркнул, что Иран не намерен вести какие-либо переговоры с США с целью достигнуть нового соглашения по иранской ядерной программе.
8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.
После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.
Танковые подразделения Азербайджана начали занятия по боевой подготовке в зоне карабахского фронта – Минобороны
Глава МИД Азербайджана принял посла Аргентины в связи с завершением дипломатической миссии в Баку
Азербайджан и Турция "во все времена оказывали поддержку друг другу" – президент Алиев
Суд в Амстердаме арестовал долю Газпрома в "Голубом потоке"
Минфин Азербайджана планирует в 2020-2021гг применять ССРР при составлении проекта госбюджета
IAEE в октябре проведет в Азербайджане конференцию по вопросам развития энергетической отрасли в Евразии
Президент Азербайджана утвердил состав Наблюдательного совета Фонда молодежи
Президент Алиев утвердил новый состав Нацкомиссии по ЮНЕСКО
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования
Определились победители лотереи организованной Bakcell и Bank of Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений